Ниже приведены высказывания различных моральных качествах. Охарактеризуйте позицию каждого автора. Можно ЛИ обойтись без указанных качеств? Как они влияют на отношения между людьми? Платон: «Порядочность - искренность нрава...
Обществознание
Ниже приведены высказывания различных моральных качествах. Охарактеризуйте позицию каждого автора. Можно ЛИ обойтись без указанных качеств? Как они влияют на отношения между людьми? Платон: «Порядочность - искренность нрава, соединенная правильным образом мыслей». Г. Гегель: «Деликатность заключается том, чтобы не делать и не говорить того, что не позволяют окружающие условия». Д.Локк: «Благовоспитанность есть внешнее выражение внутренней деликатности души, заключающейся общей благожелательности внимании ко всем людям». П. Буаст: «Учтивость - это благосклонность мелочах постоянное внимание потребностям тех, кем мы общаемся». Ж. Лабрюйер: «Суть учтивости состоит стремлении говорить вести себя так, чтобы наши ближние были довольны нами, самими собой». Ж. Сталь: «Учтивость - это узы, связывающие людей, чуждых друг другу». Б. Шоу: «Добродетель, состоит не том, чтобы воздерживаться от порока, а в том, чтобы не стремиться нему». Ж.ЛабрюЙер: «Добродетельный человек не может не быть благовоспитан, но не всякий благовоспитанный человек добродетелею.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Золотое правило нравственности» — общее этическое правило, которое можно сформулировать как «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Известна и отрицательная формулировка этого правила: «не делайте другим того, чего не хотите себе». Золотое правило нравственности издревле известно в религиозных и философских учениях Востока и Запада, лежит в основе многихмировых религий: авраамических,дхармических, конфуцианства иантичной философии[1] и является основополагающим мировымэтическим принципом.
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