Какое из этих имё существительных характерно для народной поэзии? 1) Печаль. 2) Грусть 3) Тоска 4) Кручина

Русский язык
Какое из этих имё существительных характерно для народной поэзии? 1) Печаль. 2) Грусть 3) Тоска 4) Кручина
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Гость:
Мне кажется, что тоска
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