Подскажите пожалуйста многозначное слова. А) облако В) дворник. С) мяч. Д) свеча как??е из них. ???
Русский язык
Подскажите пожалуйста многозначное слова. А) облако В) дворник. С) мяч. Д) свеча как??е из них. ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажеться правильный ответ дворник
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