Подскажите пожалуйста многозначное слова. А) облако В) дворник. С) мяч. Д) свеча как??е из них. ???

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Подскажите пожалуйста многозначное слова. А) облако В) дворник. С) мяч. Д) свеча как??е из них. ???

Автор: Гость