Помогите решить 1) 9^х-3^2х-2=72 2) 36^х-5*6^х=6 3) 3^4х-7-10*3^2х+3=0
Математика
Помогите решить 1) 9^х-3^2х-2=72 2) 36^х-5*6^х=6 3) 3^4х-7-10*3^2х+3=0
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