Помогите решить 1 задание. Очень нужно
Алгебра
Помогите решить 1 задание. Очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, задает. а) 1: (-бесконечность; 5] 2: (-бесконечность; 4) б) 1: 3, -4, за областью определения, -4 2: -4, 3, за областью определения, 2p/3 - 1 в) строим три графика для каждого поддиапазона, потом обводим жирным участки нужного графика в зависимости от диапазона. Для 1 я построил (зеленая кривая), для 2 лень.
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