Составьте 6 предложений, которые побуждают кого либо написать: 1) написать о своих ??анятиях в школе кому-либо из знакомых; 2) рассказать о походе; 3) помочь родным по хозяйству. УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!

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Составьте 6 предложений, которые побуждают кого либо написать: 1) написать о своих ??анятиях в школе кому-либо из знакомых; 2) рассказать о походе; 3) помочь родным по хозяйству. УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость