Помогите решить 15 задание))) ответ должен получиться 0,5

Математика
Помогите решить 15 задание))) ответ должен получиться 0,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладно, радуйся, что я добрый дядя. cos A= 1/√1+tgA²=1/√1+1/25=5/√26 sin A=tg A/1+tgA²=1/5:√26/5=1/√26 BC=AB×sin A=13/√26 CH= sin B×BC=cosA×BC=5/√26×13/√26=5×13/26=5/2=2.5  :3
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