Помогите решить 2 задачу

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Помогите решить 2 задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глагол пришел,что сделал?-совершенного вида
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