Помогите решить 214 номер

Математика
Помогите решить 214 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 7000 *       100 ______ 700000 700000+6000=706000 2.  8600 *         100  860000 860000-60000=800000 3. 999 999+1=1000000 4. 1 000 000:10=100 000 5. 64:7=9 остаток 1 6. 45:9=5
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