Помогите решить 214 номер
Математика
Помогите решить 214 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 7000 * 100 ______ 700000 700000+6000=706000 2. 8600 * 100 860000 860000-60000=800000 3. 999 999+1=1000000 4. 1 000 000:10=100 000 5. 64:7=9 остаток 1 6. 45:9=5
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