Какое ударение в словах: кремень, досуг, инструмент, алфавит, библиотека, сформиро??ать, диалог, каталог?
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Какое ударение в словах: кремень, досуг, инструмент, алфавит, библиотека, сформиро??ать, диалог, каталог?
Ответ(ы) на вопрос:
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КремЕнь,инстрУмент,алфавИт,библиотЕка,сформировАть,диалОг,катАлог
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