Пожалуйста напишите анализ стихотворения "К Чаадаеву", А.С Пушкин. По плану, он буд??т на фотке. Заранее спасибо. Даю 70 баллов) К ЧААДАЕВУ Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон,...

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Тема вольности и борьбы с самодержавием звучит в стихотворении «К Чаадаеву». Написанное в форме дружеского послания, оно отражает те взгляды и политические настроения, которые объединяли Пушкина с его другом П. Я. Чаадаевым и со всеми передовыми людьми того времени. Поэтому-то стихотворение широко распространялось в списках, служило средством политической агитации. В начале послания Пушкин говорит о том, что быстро исчезли надежды, которые возникли было в обществе в первые годы царствования Александра I. Гнёт «власти роковой» заставляет людей передовых взглядов и свободолюбивых настроений с особой остротой чувствовать «призванье отчизны» и нетерпеливо ожидать «минуты вольности святой». Поэт призывает своего друга отчизне посвятить «души прекрасные порывы...», бороться за её свободу. В конце стихотворения поэт с особой силой выражает веру в неизбежность падения самодержавия и в освобождение русского народа. Важно отметить, что здесь патриотизм Пушкина неразрывно соединяется в его представлении с революционным служением родине. Любовь к родине неразрывна с борьбой за её свободу. Чувства, высказываемые в стихотворении, находят точное и яркое выражение в ряде словесных образов. Мы встречаем такие выразительные метафоры, как «в нас горят ещё желанья», «пока свободою горим, пока сердца для чести живы», «звезда пленительного счастья»; эмоционально-оценочные эпитеты: «вольность святая», «нетерпеливою душой»; яркие образные выражения: «под гнётом власти роковой», «на обломках самовластья».