Какой объем тела????????????????????????????????????????????????
Физика
Какой объем тела????????????????????????????????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу сказать формулу V=высота*длину*ширину объём выражается в кубических см
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