ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ, ДАМ 7 ведения: а2)найдите числовое значение выражения: tg1800°+cos945°-sin495° B1) докажите, что: t
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ, ДАМ 7 ведения: а2)найдите числовое значение выражения: tg1800°+cos945°-sin495° B1) докажите, что: t
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 1.-cost*tgt+sint*tgt 2.-cost*sint/cost+sint*sint/cost 3.-sint+sint*sint/cost 4.sint/cost=tgt
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