Помогите решить B1 пожалуйста :33

Алгебра
Помогите решить B1 пожалуйста :33
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Гость:
Данное выражение при любых значениях А и В будет равно 1.
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