Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,6 при условии: а) цифры в записи числа могут повторяться; б) цифры в записи числа не повторяются.

Математика
Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,6 при условии: а) цифры в записи числа могут повторяться; б) цифры в записи числа не повторяются.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 222,224, 226, 242, 244, 246, 262, 264, 266     422, 424, 426, 442, 444, 446, 462, 464, 466     622, 624, 626, 642, 644, 646, 662, 664, 666 б) 246, 264     426,462     624,642 Отметь, как лучший ответ, пожалуйста!)))
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