Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,6 при условии: а) цифры в записи числа могут повторяться; б) цифры в записи числа не повторяются.

Математика

Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,6 при условии: а) цифры в записи числа могут повторяться; б) цифры в записи числа не повторяются.

Автор: Гость