Да вы издеваетесь, мне срочно нужно!!! Умники и умницы! Будьте добры помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!! Поставьте приведенные ниже слова и словосочетания в форму предложного падежа с предлогами на или в. "Пир" Платона,...
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Да вы издеваетесь, мне срочно нужно!!! Умники и умницы! Будьте добры помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!! Поставьте приведенные ниже слова и словосочетания в форму предложного падежа с предлогами на или в. "Пир" Платона, пышный пир; Лисий Нос, нос; "Лес" А. Островского, лиственный лес; "Аэропорт" А. Хейли, московский аэропорт; "Дым" И. Тургенева, едкий дым; "Вишневый сад" А. Чехова, вишневый сад.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пире Платона, пышном пире, Лисьем Носу, Лесе А. Островского, лиственном лесу, Аэропорту А. Хейли, московском аэропорту, Дыму И. Тургенева, едком дыме, Вишнёвом саду А. Чехова, вишнёвом саду. Кажется так.
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