Упражнение 143. Срочно.

Гость: Гость:

Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. Только ты, моя милая птичка, в теплом гнездышке еле видна. Светлогруда, легка, невеличка, не запугана бурей одна. Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Дом еще не закончен, десяток плотников возится вокруг него. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной атмосфере.