Упражнение 143. Срочно.
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Упражнение 143. Срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. Только ты, моя милая птичка, в теплом гнездышке еле видна. Светлогруда, легка, невеличка, не запугана бурей одна. Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Дом еще не закончен, десяток плотников возится вокруг него. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной атмосфере.
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