Як називаемо твір переказ про події, факти людей оповитий казковістю, фантастикою.
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Як називаемо твір переказ про події, факти людей оповитий казковістю, фантастикою.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це ми називаємо казкою.Оскільки у казці розповідається про казкове та нереальне.Я бачу у тебе 1-4 класи.Просто для твого віку не підходить слово фантастика.Яке також може означати цей термін.
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