Чому навчив Прометей людей?
Литература
Чому навчив Прометей людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По древнейшей версии мифа, Прометей похитил огонь у Гефеста, унёс с Олимпа и передал его людям. Он совершил это, скрыв искру в полом стебле тростника и показал людям, как его сохранять, присыпая золой. В истолковании, он изобрёл «огневые палочки», от которых загорается огонь.
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