Чому навчив Прометей людей?

Гость: Гость:

По древнейшей версии мифа, Прометей похитил огонь у Гефеста, унёс с Олимпа и передал его людям. Он совершил это, скрыв искру в полом стебле тростника и показал людям, как его сохранять, присыпая золой. В истолковании, он изобрёл «огневые палочки», от которых загорается огонь.