Органоиды отвечающие за синтез белка называются

Биология
Органоиды отвечающие за синтез белка называются
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..........  рибосомы ..........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Ит əңгіме срочно керек болып тұр
Ответить
Обществознание
Современный мир стал чрезвычайно прагматичным, люди и правительства стремятся вкладывать деньги в то, что приносит ощутимый результат, реальную пол...
Ответить
Русский язык
Прочитай текст. Спиши. Подчеркни безударную гласную. Напиши два слова с буквой «е» в корне, которая проверяется буквой «ё». В большой стране у кажд...
Ответить
Обществознание
Назовите пять любых предметов культуры и пять любых предметов природы
Ответить
Английский язык
Degrees of comparison) i have little time than you do
Ответить