Degrees of comparison) i have little time than you do

Английский язык
Degrees of comparison) i have little time than you do
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have less time than you do.
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