Degrees of comparison) i have little time than you do
Английский язык
Degrees of comparison) i have little time than you do
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have less time than you do.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Корзина с фруктами весит 18кг, а фрукты весят на 14 кг больше корзины. Сколько весит ??орзина? Дайте ответ в килограммах
Английский язык
Срочно прошу,умоляю,помогите! Помогите перевести предложения на английский в ко??венную речь,срочно прошу! 1.Саша сказал,что завтра он будит пи...
Математика