Лексическое значение интернат
Русский язык
Лексическое значение интернат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Общежитие для учащихся при учебном заведении (устар.). Жить в интернате.| Закрытое учебное заведение (устар.)2. Должность врача-интерна.
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