Прочитай текст. Спиши. Подчеркни безударную гласную. Напиши два слова с буквой «е» в корне, которая проверяется буквой «ё». В большой стране у каждого человека есть дорогой ему уголок – деревня, улица, дом, где он родился.

Русский язык

Прочитай текст. Спиши. Подчеркни безударную гласную. Напиши два слова с буквой «е» в корне, которая проверяется буквой «ё». В большой стране у каждого человека есть дорогой ему уголок – деревня, улица, дом, где он родился.

Автор: Гость