Прочитай текст. Спиши. Подчеркни безударную гласную. Напиши два слова с буквой «е» в корне, которая проверяется буквой «ё». В большой стране у каждого человека есть дорогой ему уголок – деревня, улица, дом, где он родился.
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Прочитай текст. Спиши. Подчеркни безударную гласную. Напиши два слова с буквой «е» в корне, которая проверяется буквой «ё». В большой стране у каждого человека есть дорогой ему уголок – деревня, улица, дом, где он родился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель.поселок проверял 5
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