Прочитай текст. Спиши. Подчеркни безударную гласную. Напиши два слова с буквой «е» в корне, которая проверяется буквой «ё». В большой стране у каждого человека есть дорогой ему уголок – деревня, улица, дом, где он родился.

Русский язык
Прочитай текст. Спиши. Подчеркни безударную гласную. Напиши два слова с буквой «е» в корне, которая проверяется буквой «ё». В большой стране у каждого человека есть дорогой ему уголок – деревня, улица, дом, где он родился.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель.поселок проверял 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Назовите пять любых предметов культуры и пять любых предметов природы
Ответить
Английский язык
Degrees of comparison) i have little time than you do
Ответить
Русский язык
Лексическое значение интернат
Ответить
Математика
Корзина с фруктами весит 18кг, а фрукты весят на 14 кг больше корзины. Сколько весит ??орзина? Дайте ответ в килограммах
Ответить
Английский язык
Срочно прошу,умоляю,помогите! Помогите перевести предложения на английский в ко??венную речь,срочно прошу! 1.Саша сказал,что завтра он будит пи...
Ответить