Назовите пять любых предметов культуры и пять любых предметов природы
Обществознание
Назовите пять любых предметов культуры и пять любых предметов природы
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Музей Кино Театр Оперный театр Картинная галерея Пакр Озеро Поляна Лес Луг
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