Катионы металла и анионыкислотного остатка образуются при диссоциации растворимых; 1)оснований 2)кислот 3)основных оксидов 4)солей
Химия
Катионы металла и анионыкислотного остатка образуются при диссоциации растворимых; 1)оснований 2)кислот 3)основных оксидов 4)солей
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Катионы металла и анионы кислотного остатка образуются при диссоциации солей.Ответ: 4)
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