Які знання потрібні щоб вміти гарно розповідати текст
Українська мова
Які знання потрібні щоб вміти гарно розповідати текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мову гарно знати і багати читати
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