Які знання потрібні щоб вміти гарно розповідати текст

Українська мова
Які знання потрібні щоб вміти гарно розповідати текст
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Гость:
Мову гарно знати і багати читати
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