Предположим, что Вы исследуете соотношение между количеством каменного угля, сжи??аемого на тепловой электростанции, и количеством электроэнергии, произведённой за неделю. Вы обнаруживаете, что при малом количестве угля – слишк...

Экономика

Предположим, что Вы исследуете соотношение между количеством каменного угля, сжи??аемого на тепловой электростанции, и количеством электроэнергии, произведённой за неделю. Вы обнаруживаете, что при малом количестве угля – слишком малом, чтобы начался процесс парообразования – электричество вообще не может быть получено. После того, как достигнут определенный минимум сжигаемого угля, станция начинает функционировать. За этой точкой количество добавочной электроэнергии, вырабатываемое при сжигании каждой дополнительной тонны угля, является постоянным в пределах довольно широкого диапазона. Затем достигается потолок, за пределами которого сжигание большего количества угля не увеличивает количества произведенной энергии. Нарисуйте: а) кривую совокупного физического продукта для этого предприятия; б) график, показывающий, как меняется предельный физический продукт с изменением объемов выпуска.

Автор: Гость