Приведите многочлен 3b^3+a^2b+5ab^2+4a^2b-5ab^2-3b^2 к стандартному виду и найдите его значегие при а=1 в=-1
Математика
Приведите многочлен 3b^3+a^2b+5ab^2+4a^2b-5ab^2-3b^2 к стандартному виду и найдите его значегие при а=1 в=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3b^3-3b^2+5a^b при a=1, b=-1 3*(-1)^3-3(-1)^2+5(1)^2*(-1)=-3-3-5=-11
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