Приведите многочлен 3b^3+a^2b+5ab^2+4a^2b-5ab^2-3b^2 к стандартному виду и найдите его значегие при а=1 в=-1

Математика

Приведите многочлен 3b^3+a^2b+5ab^2+4a^2b-5ab^2-3b^2 к стандартному виду и найдите его значегие при а=1 в=-1

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