Допоможіть будь ласка з біологією

Биология
Допоможіть будь ласка з біологією
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так як, ліва рука була піднята вгору і до неї було зменшено кровопостачання, а права рука була опущена в низ і циркуляція крові не порушувалась.
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