Напишите на английском небольшой текст про памятник афгансов 5 класса
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Напишите на английском небольшой текст про памятник афгансов 5 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник погибшим воинам-афганцам (памятник воинам-интернационалистам) — скульптурная композиция в честь погибших воинов-афганцев Донецкой области.На территории Донецкой области похоронено 302 человека, убитых на афганской войне (1979—1989) и более 300 человек вернулись инвалидами с этой войны.
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