Задание:почитай слова без окончаний Если бы вы не не знали этих строк может Было бы понятно их содержанием оплати А теперь прочитай дополнительные слова окончанием а что изменилось? Спиши вставляя в слова пропущенные окончания ...

Русский язык
Задание:почитай слова без окончаний Если бы вы не не знали этих строк может Было бы понятно их содержанием оплати А теперь прочитай дополнительные слова окончанием а что изменилось? Спиши вставляя в слова пропущенные окончания текст; Белк.. там жив.. ручн.., Да затейниц.. какая! Белк.. песенк.. по.. Да орешк.. всё грыз.., А орешк.. не прост.., Всё скорлупк.. золот.., Ядр.. - чист.. изумруд. А.Пушкин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белка Ручная. Живёт. Затейница. Белка. Песенки. Поёт. Орешки. Грызёт. Орешки. Не простые. Скорлупки. Золотые. Ядра. Чистый.
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