Задание:почитай слова без окончаний Если бы вы не не знали этих строк может Было бы понятно их содержанием оплати А теперь прочитай дополнительные слова окончанием а что изменилось? Спиши вставляя в слова пропущенные окончания ...

Русский язык

Задание:почитай слова без окончаний Если бы вы не не знали этих строк может Было бы понятно их содержанием оплати А теперь прочитай дополнительные слова окончанием а что изменилось? Спиши вставляя в слова пропущенные окончания текст; Белк.. там жив.. ручн.., Да затейниц.. какая! Белк.. песенк.. по.. Да орешк.. всё грыз.., А орешк.. не прост.., Всё скорлупк.. золот.., Ядр.. - чист.. изумруд. А.Пушкин

Автор: Гость