Помогите решить без схемы
Математика
Помогите решить без схемы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-7=5 часов разницы пути Если 1 автомобиль за 5 часов проехал 320 км то его скорость 64 км/ч, а раз их скорости одинаковые то и скорость второго 64 км/ч. 12*64=768 столько проехал 1 7*64=448 столько проехал 2
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