Помогите решить... Болел просто) Заранее спасибки

Гость: Гость:

1) Ответ находится во вложении. Водородное соединение - HCl- ковалентная полярная связь, высший оксид - Cl2O7-ковалентная полярная связь, соединение с кальцием CaCl2 - ионная связь. 2)Неметаллические свойства увеличиваются. Наименьший радиус у Cl, наименьшая электроотрицательность у Si 3) а)Fe(OH)3 Al(OH)3 Zn(OH)2 Б)FeO CaO в)H2SO4 HNO3 Г)MgCl2 BaCO3 4)MgCl2+2AgNO3=Mg(NO3)2+2AgCl↓ - реакция обмена MgCl2→Mg+Cl2 - реакция разложения 2Mg+O2=2MgO-реакция соединения MgO+SO3=MgSO4 - реакция соединения MgSO4+2KOH=Mg(OH)2↓+K2SO4 - реакция обмена 5) Решение задачи также присутствует во вложениях. Приятной учебы и не болей больше:)