Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска льда массой 3 кг от -8 °C до +10°C?
Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска льда массой 3 кг от -8 °C до +10°C?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m = 3 кг t1 = -8C t2 = +10C c = 4200 Дж/кг*C Q - ? Решение: Q = cm(t2-t1) Q = 4200 Дж/кг*С (10С + (-8С)) = 8400 Дж = 8,4 кДж Ответ: 8,4 кДж
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