Помогите решить даю 10 балов

Гость: Гость:

№78 Б) 84 м: 84 x 100 = 8 400 см, 52 дм: 52 x 10 = 520 см, 2 м 34 см: 2 x 100 + 34 = 234 см №79 А) 24 ч: 24 x 60 = 1440 см, 48 ч: (24 x 60) x 2 = 2880 см, 6 ч 15 м: 6 x 60 + 15 = 375