Помогите решить даю 10 балов

Математика
Помогите решить даю 10 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     №78 Б) 84 м: 84 x 100 = 8 400 см,     52 дм: 52 x 10 = 520 см,     2 м 34 см: 2 x 100 + 34 = 234 см      №79 А) 24 ч: 24 x 60 = 1440 см,     48 ч: (24 x 60) x 2 = 2880 см,     6 ч 15 м: 6 x 60 + 15 = 375     
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