Помогите решить две последние задачи, 8 класс

Гость: Гость:

Чтобы найти работу надо мощность (Вт) умножить на время в(с)=Джт.е.А=200*3600= 720кДж А=5000*3600=18000000=18МДж например пылесос мощность 1500Вт А=1500*600=900000Дж=0,9 МДж