Помогите решить две последние задачи, 8 класс
Физика
Помогите решить две последние задачи, 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти работу надо мощность (Вт) умножить на время в(с)=Джт.е.А=200*3600= 720кДж А=5000*3600=18000000=18МДж например пылесос мощность 1500Вт А=1500*600=900000Дж=0,9 МДж
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