Помогите решить и проверить 78:3;,96:4

Математика
Помогите решить и проверить 78:3;,96:4
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Гость:
    1) 78 : 3 = 26      2) 96 : 4 = 24
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