Помогите решить и проверить 78:3;,96:4
Математика
Помогите решить и проверить 78:3;,96:4
Ответ(ы):
Гость:
1) 78 : 3 = 26 2) 96 : 4 = 24
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