Помогите решить кубическое уравнение

Алгебра
Помогите решить кубическое уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И какое уравнение надо решить?
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