Помогите решить линейное уравнение y=-7,3х+8
Математика
Помогите решить линейное уравнение y=-7,3х+8
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Строишь график, подставляешь значения
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