Помогите решить на паскале. Дан массив, в котором 10 элементов, составить программу для вывода его элемента массива по его индексу.

Информатика
Помогите решить на паскале. Дан массив, в котором 10 элементов, составить программу для вывода его элемента массива по его индексу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
План на тему:трудовой договор 6 класс
Ответить
Русский язык
Помогите дополнить высказывания
Ответить
Русский язык
Напишите цитаты про любовь плиз!
Ответить
Математика
Математика 11 класс, пожалуйста! Помогите решить! Дайте пожалуйста ответ с решение??! Спасибо огромное! Даю максимальный балл.
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово по саставу автобусный
Ответить