Помогите решить на паскале. Дан массив, в котором 10 элементов, составить программу для вывода его элемента массива по его индексу.
Информатика
Помогите решить на паскале. Дан массив, в котором 10 элементов, составить программу для вывода его элемента массива по его индексу.
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Математика 11 класс, пожалуйста! Помогите решить! Дайте пожалуйста ответ с решение??! Спасибо огромное! Даю максимальный балл.
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