Помогите решить на паскале. Дан массив, в котором 10 элементов, составить программу для вывода его элемента массива по его индексу.

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Помогите решить на паскале. Дан массив, в котором 10 элементов, составить программу для вывода его элемента массива по его индексу.

Автор: Гость