Помогите решить (найти координаты вершины параболы) 1) y=x²+4x+1 2)y=2x²-6x+11 Найти координаты точек пересечения параболы с осями координат 1) y=x²-3x+2 2)y=-2x²+3x-1

Гость: Гость:

1. m=-b/2a m= -4/2=-2 n=y(m)=(-2)^2+4(-2)+1=4-8+1=-3 (-2;-3) 2. m= -(-6)/2=3 n=y(m)=2*3^2-6*3+11=18-18+11=11 3. x²-3x+2=0,отсюда х=2 , х=1 .С осью 0Х т.(2;0) и (1;0).С осью оУ:(0;2) 4. -2x²+3x-1 -2x²+3x-1=0,отсюда 2x²-3x+1=0 D=9-8=1 x=(3+1)/4=1 x=(3-1)/4=0.5. с осью оХ:(1;0) и (0.5;0) .С осью оУ:((0;-1)