Каким получилось новое государство : как будем жить в новом государстве

Окружающий мир
Каким получилось новое государство : как будем жить в новом государстве
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Гость:
Xorosho,otlihno,XYEVO
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