Как изменится давление идеального одноатомного газа если при неизменной абсолют??ой температуре концентрацию его молекул уменьшить в 4 раза
Физика
Как изменится давление идеального одноатомного газа если при неизменной абсолют??ой температуре концентрацию его молекул уменьшить в 4 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=n*k*T уменьшится в 4 раза=============
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