Как изменится давление идеального одноатомного газа если при неизменной абсолют??ой температуре концентрацию его молекул уменьшить в 4 раза

Физика

Как изменится давление идеального одноатомного газа если при неизменной абсолют??ой температуре концентрацию его молекул уменьшить в 4 раза

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