Помогите решить по действиям: 900*(148+725)-7*6730=?
Математика
Помогите решить по действиям: 900*(148+725)-7*6730=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
148 + 725= 873 873 × 900 = 785700 7 × 6730= 47110 785700 − 47110 = 738590
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