Помогите решить,пожалуйста! 1)2√2+√50-√98 2)√16+2√40с-3√90с 3)√3(4√3-2√6) 4)(5√7-2)(5√7+2) 5)(2√3-7)^2
Алгебра
Помогите решить,пожалуйста! 1)2√2+√50-√98 2)√16+2√40с-3√90с 3)√3(4√3-2√6) 4)(5√7-2)(5√7+2) 5)(2√3-7)^2
Ответ(ы):
Гость:
1)2√2+√50 - √98 = √2 + 5√2 - 7√2 = - √2 2)√16+ 2√40с - 3√90с = 4 + 2√(4*10)с - 3√(9*10)с = 4 + 4с√10 - 9с√10 = = 4 - 5√10 3)√3(4√3-2√6) = 4*3 - 2√(9*2) = 12 - 6√2 4)(5√7-2)(5√7+2) = (5 √7)² - 2² = 25*7 - 4 = 171 5)(2√3-7) ² = (2 √3)² - 28√3 + 49 = 12 - 28√3 + 49 = 37 - 28√3
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