Прочитай текст.Представь,что всё,о чём рассказывает охотник,было с тобой.Расскажи историю,которая произошла в этом волшебном лесу,используя исходный текст.Оставишь ли ты без изменения заголовок текста? Сугроб с хоботом. Приш...
Русский язык
Прочитай текст.Представь,что всё,о чём рассказывает охотник,было с тобой.Расскажи историю,которая произошла в этом волшебном лесу,используя исходный текст.Оставишь ли ты без изменения заголовок текста? Сугроб с хоботом. Пришёл охотник из лесу.Не принёс ничего. -А ты хоть зверей-то видел?- спрашивают его. - Видел- отвечает. -Бегемота, крокодила, слона и верблюда. -Ладно сказки-то рассказывать.Это тебе не пустыня и не тропики. Скажет тоже бегемот... Улыбается охотник.Он ведь действительно всех этих зверей видел.Только не настоящих а снежных. Их ветры да метели на лесных дорогах понаделали. Издали смотришь: верблюд да и только! Или слон с длинным хоботом. А подойдёшь поближе-обыкновенный сугроб, вместо хобота- ствол берёзовый. Так и ходишь по лесу, будто в сказке. ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРОЧНО!!! Надо написать новый текст со 5-6 предложением!!!
Ответ(ы):
Гость:
Напиши просто от своего имени:3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сила тока в спирали электрической лампы 0,7 А, сопративление лампы 310 Ом. определите напряжение при котором находится лампа
Математика
Математика
люди помогите решить линейное уравнение 5y+7 (3-y)=3 (5-2y)-6 люди вот ещё уравнение 7y-4 (3y+5)=2-3 (4y-9)
Обществознание