Прочитай текст.Представь,что всё,о чём рассказывает охотник,было с тобой.Расскажи историю,которая произошла в этом волшебном лесу,используя исходный текст.Оставишь ли ты без изменения заголовок текста? Сугроб с хоботом. Приш...

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Прочитай текст.Представь,что всё,о чём рассказывает охотник,было с тобой.Расскажи историю,которая произошла в этом волшебном лесу,используя исходный текст.Оставишь ли ты без изменения заголовок текста? Сугроб с хоботом. Пришёл охотник из лесу.Не принёс ничего. -А ты хоть зверей-то видел?- спрашивают его. - Видел- отвечает. -Бегемота, крокодила, слона и верблюда. -Ладно сказки-то рассказывать.Это тебе не пустыня и не тропики. Скажет тоже бегемот... Улыбается охотник.Он ведь действительно всех этих зверей видел.Только не настоящих а снежных. Их ветры да метели на лесных дорогах понаделали. Издали смотришь: верблюд да и только! Или слон с длинным хоботом. А подойдёшь поближе-обыкновенный сугроб, вместо хобота- ствол берёзовый. Так и ходишь по лесу, будто в сказке. ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРОЧНО!!! Надо написать новый текст со 5-6 предложением!!!

Автор: Гость