Помогите решить пожалуйста!!!!!!!! а)найди значение выражения 35*х при х=2,5,10 б)найди значения выражения 90:х при х=2,5,10

Математика

Помогите решить пожалуйста!!!!!!!! а)найди значение выражения 35*х при х=2,5,10 б)найди значения выражения 90:х при х=2,5,10

Автор: Гость