Помогите решить 3.2/9-2.1/9+x=4.5/9
Математика
Помогите решить 3.2/9-2.1/9+x=4.5/9
Ответ(ы):
Гость:
Точки заменяю пробелом!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 2/9-2 1/9+х=4 5/9 1 1/9+х=4 5/9 х=4 5/9-1 1/9 х=3 4/9
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