При каких условиях падение тел можно считать свободным ?

Физика
При каких условиях падение тел можно считать свободным ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 когда силы(за исключением силы тяжести), действующие на тела, отсутствуют или  пренебрежимо малы
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