При каких условиях падение тел можно считать свободным ?
Физика
При каких условиях падение тел можно считать свободным ?
Ответ(ы):
Гость:
когда силы(за исключением силы тяжести), действующие на тела, отсутствуют или пренебрежимо малы
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