Пользователь вводит с клавиатуры n- чисел определить: Сколько среди них простых чисел. Наибольший общий делитель всех этих чисел. Число у которого делителей боль, чем у всех остальных. ПАСКАЛЬ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ!!

Информатика

Пользователь вводит с клавиатуры n- чисел определить: Сколько среди них простых чисел. Наибольший общий делитель всех этих чисел. Число у которого делителей боль, чем у всех остальных. ПАСКАЛЬ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ!!

Автор: Гость