Пользователь вводит с клавиатуры n- чисел определить: Сколько среди них простых чисел. Наибольший общий делитель всех этих чисел. Число у которого делителей боль, чем у всех остальных. ПАСКАЛЬ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ!!
Информатика
Пользователь вводит с клавиатуры n- чисел определить: Сколько среди них простых чисел. Наибольший общий делитель всех этих чисел. Число у которого делителей боль, чем у всех остальных. ПАСКАЛЬ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ!!
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